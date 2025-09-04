Assassino confesso de gari em BH tentou ligar para a esposa depois do crime
Mensagens entre Renê e Ana Paula Balbino indicam conhecimento e troca de informações sobre as armas usadas
A RECORD MINAS teve acesso a detalhes do inquérito que investigou o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Renê Silva Nogueira Júnior confessou o crime e enfrenta acusações de porte ilegal de arma, ameaça e homicídio duplamente qualificado. Os delegados responsáveis pelo caso descreveram o autor como um homem que tinha “fascínio por armas”. Após o crime, o gestor comercial tentou ligar para a esposa e avisou o chefe sobre o atraso devido a um suposto engarrafamento. Mensagens entre Renê e Ana Paula Balbino indicam conhecimento e troca de informações sobre as armas usadas.
