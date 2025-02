Ataques de cães podem gerar multa de mais de R$5 mil em MG

O uso de focinheira e coleira em cães das raças Pit Bull, Rottweiler, Dobermann e outras semelhantes agora se tornou obrigatório em estado de Minas Gerais. A lei, recentemente promulgada pela Assembleia Legislativa, visa combater a crescente ocorrência de ataques desses animais. Recentemente, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher foi ferida após ser mordida enquanto caminhava na rua.



Além de exigir o uso de focinheira e coleira, a legislação proíbe a criação de cães da raça Pit Bull no estado. Também estabelece que apenas maiores de 18 anos podem conduzir esses animais em vias públicas. O descumprimento pode resultar em multas a partir de R$ 553.



Caso o animal cause ferimentos em alguém, o valor da multa sobe para R$ 5.531,00. Se a vítima conseguir comprovar, por meio de laudo médico e boletim de ocorrência, que a lesão foi causada pelo ataque, a multa será dobrada, podendo ultrapassar R$ 16 mil.



