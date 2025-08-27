Logo R7.com
Atleticanos e cruzeirenses tem boas expectativas para jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Primeira partida acontece na noite desta quarta-feira (27), na Arena MRV, em Belo Horizonte

MG no Ar|Do R7

Na noite desta quarta-feira (27), Atlético e Cruzeiro protagonizam um clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil na Arena MRV, em Belo Horizonte. A Polícia Militar implementou um esquema especial de segurança e está monitorando redes sociais para evitar conflitos. A partida contará com torcida única, com mais de 40 mil atleticanos esperados. O trânsito ao redor do estádio pode ser complicado, e os torcedores são aconselhados a chegar cedo.

Em relação à expectativa para o jogo, torcedores do Cruzeiro estão otimistas, acreditando em um bom resultado, enquanto os atleticanos confiam na estratégia do técnico Cuca. O jogo da volta está marcado para 11 de setembro no Mineirão, apenas para torcedores do Cruzeiro. Este confronto é mais um capítulo de rivalidade histórica, que inclui encontros decisivos nas edições anteriores da Copa do Brasil.

