Atleticanos e cruzeirenses tem boas expectativas para jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (27), Atlético e Cruzeiro protagonizam um clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil na Arena MRV, em Belo Horizonte. A Polícia Militar implementou um esquema especial de segurança e está monitorando redes sociais para evitar conflitos. A partida contará com torcida única, com mais de 40 mil atleticanos esperados. O trânsito ao redor do estádio pode ser complicado, e os torcedores são aconselhados a chegar cedo.



Em relação à expectativa para o jogo, torcedores do Cruzeiro estão otimistas, acreditando em um bom resultado, enquanto os atleticanos confiam na estratégia do técnico Cuca. O jogo da volta está marcado para 11 de setembro no Mineirão, apenas para torcedores do Cruzeiro. Este confronto é mais um capítulo de rivalidade histórica, que inclui encontros decisivos nas edições anteriores da Copa do Brasil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!