Audiência de custódia determina que homem que matou a própria mãe continuará preso

Matteos França Campos, de 32 anos, permanece preso após confessar o assassinato da mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim. Ele passou por uma audiência de custódia, neste domingo (28), no Fórum do bairro Lagoinha em Belo Horizonte. A juíza converteu sua prisão temporária em preventiva devido à gravidade do crime e ao risco que ele representa. O corpo da professora foi encontrado sob uma ponte em Vespasiano após seu desaparecimento no dia 18 de julho. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.



