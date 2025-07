Audiência entre professores e prefeitura de Belo Horizonte termina sem acordo

A audiência de conciliação entre professores municipais e a prefeitura de Belo Horizonte terminou sem acordo. Os professores exigem um reajuste de 6,27% devido à perda salarial inflacionária de 37% desde 2017, enquanto a prefeitura oferece 2,49%. Na reunião, realizada no Tribunal de Justiça, os manifestantes protestaram na Avenida Afonso Pena, apoiando as demandas dos docentes. A prefeitura tentou judicializar a greve, buscando declará-la ilegal, mas o pedido de liminar não foi atendido. Além disso, a prefeitura sugere pagar os dias parados, desde que a greve termine, destacando a continuidade do impasse.



