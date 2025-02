Aumento de furtos assusta moradores do bairro Gutierrez em BH

Os moradores do bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte, estão preocupados com o aumento da criminalidade na área. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em janeiro deste ano, foram registrados 64 furtos no bairro, um aumento em relação aos 43 casos registrados no mesmo mês do ano passado. Isso representa um aumento de 44% nos furtos. A Polícia Militar foi acionada para levantar dados sobre o patrulhamento na região, mas ainda não obtivemos resposta. Veja a reportagem completa no vídeo acima.