Batida entre carreta e caminhonete interdita BR-040 por três horas em BH

Uma colisão entre uma carreta e uma caminhonete causou o fechamento da BR-040 por mais de três horas, na madrugada desta quinta-feira (13), na altura do bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. Uma pessoa ficou ferida no acidente.



A carreta, carregada com carnes, saiu de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, com destino a Ibirité, na região metropolitana de BH. Com o impacto, o motorista da caminhonete ficou preso às ferragens. O acidente gerou um congestionamento de mais de 1km e três horas de retenção na rodovia, no sentido Brasília.



