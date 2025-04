Bebê abandonado em terreno baldio permanece internado em estado grave em BH

O bebê recém-nascido, que foi encontrado abandonado em um terreno baldio em Angelândia, a 443 km de Belo Horizonte, permanece internado no Hospital João 23 na capital mineira. A mãe, uma adolescente de 16 anos, foi detida por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. A adolescente aguarda a decisão do Ministério Público. Os avós do bebê também foram presos por tentativa de homicídio qualificado e estão à disposição da justiça. O bebê está em estado gravíssimo, foi mordido por cães e passou a noite no local antes de ser socorrido e transferido para o hospital.



