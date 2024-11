Bebê morre depois de ser atingida por tiro disparado pelo pai em MG

Uma bebê, de um ano e quatro meses, morreu depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo em Araporã, a 700 km de Belo Horizonte. Os pais da criança disseram para os militares que estavam em uma festa, quando um motociclista passou pela rua e efetuou os disparos em direção à família. Segundo eles, um desses tiros teria atingido a bebê na cabeça. Durante a investigação, os policiais tiveram acesso a um circuito de segurança que mostrou um adolescente, de 17 anos, correndo pela rua com uma pistola na mão, no momento do acidente. Os militares identificaram o menor e o localizaram na casa dele. O adolescente contou para os policiais que é amigo do pai da criança e que os dois testavam uma arma de fogo. Segundo o rapaz, eles não teriam percebido que a arma estava carregada, quando, acidentalmente, efetuaram um disparo que atingiu a bebê. Os dois tentaram socorrer a criança, que não resistiu. O pai da bebê, de 18 anos, foi preso em flagrante e o menor foi apreendido. De acordo com a Polícia Militar, o conselho tutelar foi acionado.