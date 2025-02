Bebês gêmeos morrem afogados em piscina em Ubá (MG)

Dois bebês, de 1 ano, que são gêmeos, morreram afogados em uma piscina em Ubá, a 290 km de Belo Horizonte. O Samu foi acionado, mas quando chegaram ao local os socorristas encontraram os dois meninos em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação por cerca de quarenta minutos, mas os bebês não resistiram.



Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 37 anos, responsável pelas crianças, disse que os bebês estavam dormindo na sala com a filha dela e ela dormia em outro cômodo da casa. Quando acordou, a mulher verificou que as crianças estavam dormindo e voltou para o quarto. Mais tarde, ela foi acordada pelo filho, de seis anos, e notou que os bebês não estavam mais na sala. Ela encontrou os gêmeos na piscina. Ela e a filha dela retiraram as crianças da água e tentaram reanimá-las até a chegada do resgate.



A mulher disse que adotou as crianças após a mãe deles, que morava com ela, decidir que não queria mais os filhos. Segundo a mulher, a mãe biológica das crianças era usuária de drogas. Segundo a Polícia Civil, o celular da mulher foi apreendido para investigação.