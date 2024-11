BH registra maior abstenção em quase 40 anos no segundo turno das eleições de 2024

Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte. Segundo colocado no primeiro turno, o candidato do PSD garantiu mais de 50% dos votos neste domingo (28), derrotando Bruno Engler, do PL. Mais de 636 mil belo-horizontinos não compareceram às urnas, registrando a maior abstenção na capital em quase 40 anos. Veja a matéria no vídeo acima.