Biomédica é condenada por procedimento que causou deformação em modelo

A Justiça condenou a biomédica de Divinópolis, Lorena Marcondes de Faria, a mais de quatro anos de prisão por lesão corporal grave no caso de um modelo de Belo Horizonte que ficou com uma deformação permanente na boca após passar por um procedimento estético na clínica da profissional, mas ela não deve ser presa, porque a sentença prevê o cumprimento da pena em regime semiaberto.



A biomédica também foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil para a vítima. Também foi aplicada a suspensão da atividade profissional de biomédica pelo período da condenação e a proibição do uso de redes sociais para promoção da profissão pelo mesmo tempo. O caso ainda cabe recurso.



Lorena Marcondes de Faria também responde na Justiça por homicídio doloso pela morte de uma paciente de 46 anos durante uma lipoaspiração, em maio de 2023. A biomédica chegou a ficar presa na ocasião, mas depois foi beneficiada por alvará de soltura.



A formação de Lorena Marcondes não permite a realização de procedimentos invasivos. A lipoescultura é considerada uma cirurgia de médio a grande porte. A clínica de estética também foi interditada porque o local não possuía equipamentos básicos para o procedimento.