Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em galpão em BH

Um incêndio atinge, na manhã desta terça-feira (01), um galpão de embalagens na região do Barreiro em Belo Horizonte. O incêndio teria começado às 06h e a provável causa foi um curto-circuito.



Uma das lojas do galpão foi totalmente consumida pelo fogo, e os militares tentam controlar o incêndio nas outras duas. Não há vítimas no local.



Veja mais informações no vídeo acima.