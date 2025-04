Briga causada por ordem de retirada de mercadorias acaba em morte de motoboy em BH

Um entregador, de 24 anos, foi fatalmente atingido por um golpe de faca no pescoço durante uma briga no bairro Estoril, em Belo Horizonte. O autor do crime, um colega de trabalho, está foragido. Segundo Washington, irmão da vítima, a briga começou devido a um desentendimento sobre a ordem de retirada de entregas. Após a discussão, o suspeito atacou Anderson, que morreu no local. "É muito triste, ele era um cara trabalhador", lamentou Washington. A empresa Daki está colaborando com as investigações e afirmou que o suspeito não tinha antecedentes criminais na época de sua contratação.



