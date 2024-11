Brigas dentro e fora do estádio marcam final da Copa do Brasil em BH

O esquema de segurança da polícia para a final da Copa do Brasil apresentou falhas neste domingo (11). Houve registro de brigas em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital mineira e no estádio. A estratégia não funcionou da maneira esperada.



Do lado de fora da arena, houve confusão entre torcedores que não conseguiram acessar a esplanada. Os portões foram fechados e mesmo quem estava com ingresso foi barrado do lado de fora. Depois de muito bate-boca, a entrada foi liberada.



Nas arquibancadas, mais registros de brigas, dessa vez entre torcedores do próprio Atlético. Exaltados, eles trocaram socos e chutes e precisaram ser contidos pelos seguranças da arena. A polícia também registrou confrontos em Nova Lima, Contagem, na região do Barreiro e no bairro Califórnia, em Belo Horizonte.



Durante a saída da torcida do Flamengo do estádio, militares precisaram usar balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar atleticanos. Apesar das confusões, ninguém foi preso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.