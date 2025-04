Brincadeira com isqueiro termina em incêndio e interdição de casa em Vespasiano (MG)

Uma casa em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interditada pela Defesa Civil após um incêndio provocado por uma criança que brincava com um isqueiro. O fogo se alastrou rapidamente devido à grande quantidade de materiais recicláveis armazenados no local pela dona do imóvel, que dependia deles para sustentar seus três filhos. Após a ocorrência, a Defesa Civil constatou danos estruturais e interditou a residência. Parte do material queimado ficou espalhada pela rua. A assistência social do município foi acionada para prestar apoio à família.



