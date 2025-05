Búfalo solto assusta moradores e dá trabalho para agentes da Guarda Municipal em MG

Um búfalo foi encontrado solto perto de um supermercado em Passos, no sul de Minas Gerais, a 352 km de Belo Horizonte, causando alvoroço. Agentes da guarda municipal se aproximaram cautelosamente do animal, conduzindo-o pelas ruas. A operação, que contou com a ajuda inesperada de um cachorro caramelo, levou à interdição temporária da rua para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Após ser contido, o búfalo foi levado para um campo esportivo, onde permaneceu tranquilo até a chegada de seu dono. Ninguém se feriu durante o incidente.



