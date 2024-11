Cachorro é levado após carro de família ser roubado em Belo Horizonte

Uma família teve o carro assaltado e um cachorro furtado neste domingo (10), no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de Belo Horizonte. No veículo estavam a mulher, seus filhos e o animal da família. A enfermeira havia saído da casa dos pais quando outro carro bateu na traseira do seu veículo. O que parecia ser um acidente, na verdade, era um assalto. Veja a reportagem completa no vídeo acima.