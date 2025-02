Câmera de segurança pode ajudar a identificar autor de homicídio no Centro de BH

Yuri Gilvan, de 29 anos, foi assassinado com um golpe de faca no pescoço na Rua Espírito Santo, no Centro de Belo Horizonte, neste domingo (2). Segundo informações da Polícia Militar, o local do crime possui uma câmera de segurança que pode ter registrado o ocorrido e ajudar na identificação dos suspeitos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, que segue sendo investigada.



