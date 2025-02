Câmera em caminhão registra acidente que matou quatro pessoas em MG

Uma câmera instalada em um caminhão flagrou um acidente que deixou quatro pessoas mortas na BR-116, entre Governador Valadares e Frei Inocêncio, a 355 km de Belo Horizonte. O motorista seguia para Teófilo Otoni quando foi surpreendido por um carro que vinha no sentido contrário. Ele invadiu a contramão da pista.



O motorista do caminhão não conseguiu evitar a batida e atingiu a lateral do veículo. Em seguida, o caminhão perdeu o controle da direção e bateu de frente contra outro carro. Ao todo, onze pessoas se envolveram no acidente. Três morreram no local. Entre elas, uma criança de um ano. A mãe dela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.



Sete pessoas permanecem internadas no hospital de Governador Valadares, a 320 km da capital mineira.



