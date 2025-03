Câmeras com reconhecimento facial prendem quase 30 foragidos da Justiça em BH

O uso de reconhecimento facial auxiliou na prisão de quase 30 pessoas em apenas um dia de Carnaval em Belo Horizonte. Câmeras identificaram foragidos da justiça e transmitiram as informações para os militares, que realizaram as abordagens. As câmeras estão instaladas em postes estratégicos pela cidade e também são acopladas a drones que sobrevoam os blocos de carnaval e tem auxiliado na localização de foragidos.



