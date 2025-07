Câmeras flagram acidente com carro de luxo na região Centro-Sul de Belo Horizonte

Um motorista perdeu o controle de um carro e bateu em um poste de iluminação no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (1°). O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Apesar da gravidade da batida, o condutor não se feriu devido ao uso do cinto de segurança e à ativação dos airbags. Testemunhas relataram que ele informou ter sofrido um mal súbito antes do acidente. A estrutura do poste ficou apoiada sobre o carro e a CEMIG foi acionada para substituí-lo.



