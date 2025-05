Câmeras flagram atropelamento de estudante de medicina em BH

O estudante de medicina Dante Fontana, de 25 anos, foi atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestre na região centro-sul de Belo Horizonte. O impacto foi tão forte que o estudante foi lançado a cerca de seis metros de distância. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo testemunhas, Dante usava fones de ouvido e estava distraído com o celular no momento em que foi atingido. O motorista do carro, um médico cardiologista que voltava do trabalho, prestou socorro imediato à vítima e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento e reforça a importância da atenção redobrada em cruzamentos movimentados. Moradores e frequentadores da região também alertam para o perigo constante no local devido ao tráfego intenso..



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!