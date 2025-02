Câmeras flagram homem agarrando menina a caminho da escola em BH

Câmeras de segurança flagraram quando um homem agarrou uma menina por trás enquanto ela estava a caminho da escola no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver o homem rondando o quarteirão.



Ele estava em frente a uma loja e andava sem rumo de um lado para o outro. Em seguida, duas meninas com uniforme escolar apareceram caminhando pela rua. O homem correu na direção de uma das jovens e agarrou a vítima, que estava de costas. Desesperada, a menina estendeu a mão para a amiga, e as duas atravessaram a rua correndo. O homem desistiu e saiu andando tranquilamente.



No momento da ação, dois porteiros que estavam em um prédio viram tudo e saíram para ver o que estava acontecendo, o que também pode ter inibido o agressor. Não há informações se o homem foi preso.