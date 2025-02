Câmeras mostram quando idoso em situação de rua é morto por policial em BH

Câmeras de segurança flagraram o momento do assassinato de uma pessoa em situação de rua, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O autor dos disparos é um Policial Civil do Rio de Janeiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, ele havia saído de um restaurante, quando teria sido abordado e ameaçado de morte por Cristóvão.



No entanto, segundo moradores da região, Cristóvão era um homem tranquilo e não fazia mal a ninguém. Os moradores da região se reuniram e fizeram um protesto pedindo rigor na investigação.



Veja mais informações no vídeo acima.