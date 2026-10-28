Câmeras mostram suspeita de matar Beatriz com soda cáustica retirando produto de loja antes do crime

Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Carla Luíza da Silva, de 23 anos, suspeita de envolvimento na morte de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27, teria furtado a soda cáustica utilizada no crime, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O vídeo foi registrado no dia 7 de outubro, dois dias antes do desaparecimento da vítima, ocorrido no dia 9. Nas imagens, Carla aparece carregando vários potes da substância dentro do estabelecimento onde trabalhava. Ela veste uma camisa rosa, semelhante ao uniforme utilizado pelos funcionários da loja. Familiares de Beatriz, ouvidos pela Record Minas, afirmaram que o produto utilizado no crime foi retirado do local. Segundo eles, a soda cáustica teria sido furtada, já que não há registro de pagamento pela mercadoria naquela data. Ainda conforme a família, as imagens foram encaminhadas à Polícia Civil pelo próprio estabelecimento.