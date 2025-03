Caminhão atinge portão de casa, motorista fica ferido e moradores pedem sinalização em BH

O motorista de um caminhão ficou ferido em um acidente, nesta terça-feira (11), no bairro Alpes, região oeste de Belo Horizonte. O portão de uma casa ficou destruído e moradores denunciam o alto número de acidentes no local.



O motorista ficou ferido e foi socorrido para o Pronto Socorro. Os moradores dizem que acidentes no local são frequentes, porque a rua é muito íngreme e não tem nada que faça os veículos diminuírem a velocidade.



