Caminhão bitoneira perde o controle e invade casa recém-reformada em Contagem (MG)

Um caminhão-betoneira invadiu uma casa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, após perder o controle logo após descarregar concreto em uma obra próxima. Antes de atingir a residência, o veículo ainda colidiu com dois carros estacionados na rua. O impacto causou sérios danos à estrutura da casa, que havia sido reformada recentemente. A Defesa Civil interditou o imóvel após identificar o rompimento de pilares. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.



