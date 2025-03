Caminhão carregado com equipamentos elétricos perde freio e atinge veículos estacionados em BH

Um caminhão carregado com sete toneladas de equipamentos elétricos perdeu os freios em uma rua íngreme no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. O veículo só parou quando bateu em um muro de um lote vago. Com o impacto da batida, dois carros e duas motos que estavam estacionados na via foram atingidos. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e dispensou atendimento médico. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência.