Caminhão carregado de carne tomba em Contagem (MG)

Um caminhão carregado com carne tombou na Rua Osório de Moraes, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (16). Segundo informações, o motorista não ficou ferido. No momento do acidente, estava chovendo na região. Não há impactos no trânsito local devido ao acidente. A carga já foi retirada do local.



