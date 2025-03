Caminhão de reboque, com veículo de cliente, é furtado em BH

Um caminhão reboque foi furtado no início da manhã da última quarta-feira (12), no bairro Tirol, região do Barreiro em Belo Horizonte. No caminhão, estava um veículo de um cliente, que ele tinha rebocado mais cedo.



Nilton Golçalves, de 67 anos, é dono do caminhão e o utiliza para trabalhar com reboque de veículos. De acordo com ele, o caminhão estava estacionado próximo à sua casa, na rua Antônio Eustáquio Piazza, 3373, quando, por volta das 05 da manhã, um homem o furtou.



Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver um homem usando um boné vermelho rodeando o veículo e, em outras câmeras, vê-se o caminhão sendo levado pelo bairro. Segundo Nilton, o homem que aparece nas câmeras é quem teria furtado o caminhão que estava com um carro rebocado.



O veículo possui seguro e Nilton fez o Boletim de Ocorrência, mas o suspeito ainda não foi localizado. Ainda segundo Nilton, a região do Tirol é constantemente vítima de furtos e roubos, devido à falta de segurança nas ruas do bairro.



A reportagem procurou a Polícia Militar para entender mais sobre a insegurança na região e aguarda um retorno.