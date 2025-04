Caminhão dos Bombeiros atola em rua de lama e moradores apagam incêndio na Grande BH

Um caminhão do Corpo de Bombeiros atolou no barro ao tentar atender uma ocorrência de incêndio no bairro Nazaré, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sem conseguir avançar, os próprios moradores ajudaram a apagar as chamas. O caminhão ficou preso por cerca de sete horas até ser liberado com o auxílio dos moradores. A prefeitura de São Joaquim de Bicas foi procurada, mas ainda não respondeu às solicitações de melhorias na região..



