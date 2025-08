Caminhão é furtado dentro de depósito de material de construção na Grande BH

Dois ladrões furtaram um caminhão de um depósito de material de construção em Betim, na Grande BH, durante a madrugada. Um dos criminosos escalou o portão do local e fugiu com o veículo em 17 minutos. A proprietári percebeu o crime ao chegar para trabalhar e está recorrendo à ajuda do público para recuperar o caminhão, que é azul com carroceria branca de metal. O veículo, essencial para as operações do depósito, não possui seguro devido à sua idade. A polícia já registrou a ocorrência e investiga o caso. A dona do veículos solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do caminhão seja comunicada para o número 181.



