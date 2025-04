Caminhão fica preso por quatro horas em viaduto entre Nova Lima e Belo Horizonte

Um caminhão ficou preso por mais de quatro horas em um viaduto na divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte, nesta segunda-feira (14). O motorista não teria percebido a sinalização de altura. A lateral do baú foi danificada e o incidente provocou um longo congestionamento na região. “Quando eu deparei no viaduto, não vi nem a sinalização”, afirmou o condutor, que também alegou que a altura do veículo estava dentro do permitido. Segundo ele, um desnível na pista pode ter contribuído para o problema.



Equipes da BHTrans e da Guarda Municipal auxiliaram no controle do tráfego. Para remover o caminhão, foi necessário esvaziar os pneus traseiros com o auxílio de um guincho. Moradores da região relatam que esse tipo de ocorrência é frequente no local e cobram uma solução definitiva das autoridades para evitar novos transtornos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!