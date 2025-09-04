Logo R7.com
Caminhoneiro sofre prejuízo de R$ 50 mil reais com compra de veículo clonado em BH

Caminhonete apreendida tinha registro de furto e placa clonada; a polícia investiga o caso

MG no Ar|Do R7

Um caminhoneiro teve um prejuízo de mais de R$ 50 mil após comprar uma caminhonete que foi apreendida por ter registro de furto em Belo Horizonte. O veículo apresentava placas clonadas e irregularidades não identificadas na vistoria. A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso após o motorista descobrir que havia sido vítima de um golpe. Ele acredita que os golpistas podem ter feito outras vítimas devido à complexidade da documentação falsificada. Baixe o app aqui!

