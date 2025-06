Carreta bate em ônibus, que sobe em passarela e interdita trânsito na BR-381, em MG

Um ônibus bateu em uma passarela depois de atingido por uma carreta na Rodovia Fernão Dias, na altura do bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (4), na altura do Km 481, no sentido Belo Horizonte.



Conforme a Arteris, concessionária que administra o trecho, a batida deixou o condutor do ônibus ferido. Ele apresentou ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Equipes da concessionária e do SAMU foram acionadas para atender o acidente.



O acidente bloqueia totalmente a faixa direita da pista expressa. No momento, o congestionamento é de 10 km, no sentido Belo Horizonte. A equipe da Arteris está no local e estuda uma forma de retirar os veículos do local.



