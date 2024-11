Carreta com 15 toneladas de arroz bate em árvore, atinge carro e complica trânsito em BH

Um acidente, na manhã desta sexta-feira (29), gera enormes reflexos na avenida Cristiano Machado, no bairro Ipiranga, região nordeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, a carreta bateu em uma árvore e atingiu um veículo que estava na sua frente.



A carreta carregava 15 toneladas de arroz. Com o impacto, parte da estrutura do veículo atingiu o carro de passeio, onde pai e filho seguiam para o trabalho. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Polícia Militar, a carreta poderia estar trafegando na via. O trânsito no local está congestionado.