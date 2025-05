Casais dizem 'sim' e oficializam união em cerimônia da Igreja Universal, em BH

Mais de 15.400 casais participaram de uma cerimônia de casamento promovida pela Igreja Universal do Reino de Deus, nesta quinta-feira (1), em todo o mundo. Em Belo Horizonte, 200 casais oficializaram a união durante a celebração, que reuniu participantes de diferentes idades e histórias. A cerimônia ofereceu a bênção do altar e permitiu a formalização do casamento sem os altos custos do registro civil. Realizado simultaneamente em 50 países, o evento chegou à 15ª edição e destacou o compromisso com o amor e a valorização da família.



