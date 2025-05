Quitandas e Quitandeiras: descubra o biscoito "um, dois, três" que mistura simplicidade e sabor

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (2 ), aprenda a fazer o biscoito "Um, Dois, Três", uma receita simples e deliciosa, composta por 100 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga e 300 gramas de farinha de trigo. Para preparar, peneire a farinha, misture os ingredientes com as mãos até formar uma massa homogênea e molde os biscoitos. Asse por 10 minutos em forno pré-aquecido a 180ºC. A receita permite variações criativas, como adicionar raspas de limão ou baunilha para saborizar. Ideal para compartilhar momentos na cozinha com crianças e criar memórias saborosas.



