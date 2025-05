Família se despede de motorista de aplicativo vítima de acidente na Lagoa da Pampulha, em BH

Será enterrado, nesta sexta-feira (02), o corpo de Kessiler Braga Oliveira, de 35 anos, morto em um grave acidente na avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha. O carro em que ele estava ficou completamente destruído após colidir com uma caminhonete de luxo, conduzida por um jovem de 19 anos. O teste do bafômetro deu negativo para todos os ocupantes do outro veículo, mas a família da vítima questiona quem realmente estava ao volante no momento da batida. Kessiler trabalhava como vendedor de pneus e, à noite, fazia corridas por aplicativo para complementar a renda. Ele deixa a esposa e dois filhos pequenos, de 4 e 7 anos, que ainda não haviam sido informados da morte até a noite de ontem. A dinâmica do acidente segue sob investigação, e os familiares pedem justiça.



