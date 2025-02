Carreta com 30 mil litros de combustível tomba e causa incêndio na BR-040, em Itabirito (MG)

A BR-040 ficou interditada nos dois sentidos por mais de 12 horas em Itabirito, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma carreta carregada com 30 mil litros de combustíveis tombar e pegar fogo, no final da tarde desta quinta-feira (27). O veículo transportava 25 mil litros de diesel e 5 mil de etanol. As chamas se espalharam rapidamente pela pista e vegetação ao redor.



Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio até o início da noite. O motorista foi socorrido e encaminhado com vida ao Hospital. O acidente causou congestionamento de mais de 5 km no sentido Rio de Janeiro e 8 km no sentido oposto. A rodovia ficou bloqueada até o fim da madrugada. As causas do acidente serão investigadas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.