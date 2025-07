Carreta que tombou no Anel Rodoviário, em BH, é retirada 20 horas depois do acidente

A carreta que tombou no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (16), foi retirada do local cerca de 20 horas após o acidente. O veículo, que transportava 26 toneladas de bobinas de plástico, deixou os materiais espalhados pela lateral da rodovia. A remoção ocorreu após o transbordo e destravamento das rotas. Uma faixa da pista central e outra na marginal foram interditadas para a retirada, o que provocou congestionamento. O motorista, que não ficou ferido, relatou que o semi-reboque caiu na valeta, causando o tombamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!