Carreta tombada com botijões é retirada após operação no Anel Rodoviário de BH

A carreta tombada com 900 botijões de gás foi removida do Anel Rodoviário durante a madrugada desta quarta-feira (04). A operação, acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária e BHTrans, começou às 2h20 da manhã. Após uma tentativa sem sucesso com um caminhão, dois veículos maiores foram chamados para concluir a remoção. A empresa responsável pelo transporte é de Manhuaçu, na região Leste de Minas. O trânsito foi liberado às 3h da manhã.



