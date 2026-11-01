Carro capota ao tentar subir morro durante chuva em Belo Horizonte

Um carro capotou enquanto tentava subir um morro durante a chuva, na rua Manoel Ferreira Leal, no bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 12h45 deste domingo (1º). O motorista sofreu ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um Ford Ka tentava subir a rua íngreme quando o veículo apresentou uma possível perda de potência. Diante da situação, o motorista tentou entrar de ré em uma garagem, mas não conseguiu realizar a manobra e o carro acabou capotando. Duas equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o motorista preso no interior do veículo, com ferimentos superficiais. Os bombeiros estabilizaram o carro e realizaram a retirada da vítima, que foi encaminhada aos cuidados de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).