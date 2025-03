Carro de lanches pega fogo após bloco de Carnaval em Belo Horizonte

Um carro de lanches pegou fogo nos arredores do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, após a passagem do bloco de Carnaval da dupla Cleiton e Romário. O incêndio ocorreu logo após o fim do bloco, e as causas ainda são desconhecidas. O comerciante, que não tinha seguro, perdeu o único meio de sustento da família, já que o carro de lanches era sua principal fonte de renda. Veja a reportagem completa no vídeo acima.