Carro de luxo sujo de sangue chama atenção da PM e casal é abordado em Belo Horizonte

Um carro de luxo com manchas de sangue foi abordado pela Polícia Militar no bairro São Cristóvão, Belo Horizonte. Policiais suspeitaram ao perceberem o veículo trafegando com marcas de sangue na lateral e acompanharam até a Avenida Antônio Carlos, onde fizeram a abordagem.



Dentro do carro, um homem e uma mulher foram encontrados. A mulher, que inicialmente alegou ter sido agredida, possuía um corte na mão, enquanto o motorista apresentava sinais de embriaguez. Após receber atendimento em um Hospital, a mulher mudou sua versão, afirmando que cortou a mão acidentalmente com um copo durante uma confraternização.



O homem foi detido e levado à delegacia de trânsito por dirigir com a habilitação suspensa e sob influência de álcool. O caso foi registrado no Detran.



