Carro desgovernado atropela crianças em MG; motorista tinha sinais de embriaguez

Na Zona da Mata, em Muriaé, a 322 km de Belo Horizonte, um carro desgovernado atropelou três meninos que estavam na calçada. A câmera de segurança capturou o momento exato em que dois dos meninos, de 8 e 11 anos, foram atingidos. Um deles sofreu ferimento no joelho. O motorista de 50 anos, apresentando sintomas de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso por lesão corporal culposa e embriaguez, mas como é réu primário, responderá em liberdade.



