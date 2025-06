Carro que despencou de telhado continua sobre casa 23 horas após acidente em BH

O carro que despencou sobre o telhado de uma casa, na manhã deste domingo (1°), continua no local 23 horas após o acidente. O capotamento aconteceu no bairro Granja Werneck, região Norte de Belo Horizonte.



A mulher, de 55 anos, que estava no veículo foi levada para o Hospital Risoleta Neves. Ela teve ferimentos leves e apresenta um quadro de saúde estável.



Segundo familiares, a moradora, ao manobrar o carro na garagem, confundiu os pedais do veículo e acelerou descontroladamente, passando da estrutura da garagem e caindo de uma ribanceira de aproximadamente 12 metros de altura, caindo no teto de uma casa.



Três viaturas dos bombeiros trabalharam no resgate. A motorista ficou presa as ferragens. Ela foi retirada com segurança e socorrida pelos militares. Na casa atingida estavam mãe e filha. Elas tiveram somente escoriações, e recusaram atendimento médico. Devido ao risco no imóvel, elas foram para casa de parentes.



Na casa tinha quatro cachorros. Um deles foi atropelado e morreu. Ainda não se sabe quando o carro será retirado do local. A Defesa Civil interditou o imóvel por risco de desabamento.



