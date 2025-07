Carros se envolvem em grave acidente em BH e casal de idosos é levado ao hospital

Na manhã desta sexta-feira (11), um acidente ocorreu na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Avenida Olegário Maciel, em Belo Horizonte. Dois veículos colidiram, resultando em danos significativos. O motorista de um dos carros afirmou que foi atingido por um veículo branco que teria avançado o sinal vermelho. Um casal de idosos foi levado ao Hospital João 23, estando consciente, mas com dores no corpo. A faixa da direita da Olegário Maciel está interditada para limpeza após o acidente.



