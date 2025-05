Casa de repouso é interditada após morte de idosas sob suspeita de maus-tratos em MG

Uma casa de repouso foi interditada, nesta quarta-feira (28), após duas idosas morrerem sob suspeitas de maus tratos e negligência. Os casos aconteceram em um intervalo de 15 dias, no bairro Eldorado, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos cinco denúncias de maus-tratos a idosos foram registradas em menos de seis meses na instituição.



Uma das vítimas morreu no domingo (25) enquanto aguardava por uma consulta. De acordo com funcionários, o corpo da vítima ficou cerca de 12 horas em um quarto infestado de roedores. A outra mulher faleceu após cair e machucar a cabeça.



A casa foi interditada três vezes neste ano e, após a última interdição, os idosos precisaram de atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou foram levados por seus parentes. O proprietário foi detido por reter cartões bancários dos idosos, ação que pode resultar em pena de detenção e multa.



A Vigilância Sanitária realizou uma operação para avaliar a situação no local, com apoio da Polícia Civil. A previsão é a de que os idosos sejam transferidos do local. O destino deles ainda não foi informado.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que, por questões judiciais e de sigilo, segue impossibilitada de passar informações sobre os lares Casa Lar Amor e Vida e Lar Vovó Maris. E também informou que tem todo o interesse em apresentar os esclarecimentos solicitados, mas em momento oportuno, isso será realizado e as informações serão disponibilizadas.







